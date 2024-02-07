В Одинцове загорелся автобус

Фото: пресс-служба Мособлжилспаса
«Информация о возгорании поступила дежурному Службы спасения 112 рано утром в среду, 7 февраля, на место немедленно выехали пожарные. По приезде они увидели, что автобус объят пламенем и огонь может перекинуться на восемь припаркованных рядом машин», — говорится в сообщении.Пожарные начали тушить огонь и вскоре смогли ликвидировать открытое горение. В ходе инцидента никто не пострадал.
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