11 лет без школы и документов: соседи пытаются спасти ребенка от безответственной матери

В деревне Вавилова Башкирии живет ребенок, который за 11 лет ни разу не посещал школу и официально нигде не зарегистрирован. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей.



По их словам, девочка воспитывается в многодетной семье вместе с еще девятью детьми. У нее нет даже свидетельства о рождении, а мать не предпринимает никаких попыток оформить документы.

Семья проживает в небольшом доме без стабильного дохода. Помощь детям оказывают волонтеры и соседи, которые приносят им вещи и продукты.

Жители утверждают, что подростки из этой семьи с раннего возраста употребляют алкоголь и ведут себя агрессивно. Они могут оскорблять, плеваться и даже применять силу.

Основная ответственность, по мнению местных, лежит на матери — отец с семьей не проживает. При этом органы опеки, ПДН, медицинские учреждения и школа не проявляют интереса к ситуации.

Лидия Пономарева

