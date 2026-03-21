11 лет без школы и документов: соседи пытаются спасти ребенка от безответственной матери
В деревне Вавилова Башкирии живет ребенок, который за 11 лет ни разу не посещал школу и официально нигде не зарегистрирован. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей.
По их словам, девочка воспитывается в многодетной семье вместе с еще девятью детьми. У нее нет даже свидетельства о рождении, а мать не предпринимает никаких попыток оформить документы.
Семья проживает в небольшом доме без стабильного дохода. Помощь детям оказывают волонтеры и соседи, которые приносят им вещи и продукты.
Жители утверждают, что подростки из этой семьи с раннего возраста употребляют алкоголь и ведут себя агрессивно. Они могут оскорблять, плеваться и даже применять силу.
Основная ответственность, по мнению местных, лежит на матери — отец с семьей не проживает. При этом органы опеки, ПДН, медицинские учреждения и школа не проявляют интереса к ситуации.
