Мошенники выманили у пенсионерки 18 млн руб под предлогом замены домофонных ключей
В Москве 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые действовали под предлогом замены ключей от домофона.
В результате женщина лишилась 18 миллионов рублей. Это были ее сбережения, вложенные в акции крупной компании, сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, сначала москвичке позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании. Он рассказал о якобы проводимой замене дверей и домофонных ключей в подъезде. Поверив собеседнику, женщина продиктовала ему код из СМС.
Затем с ней связался другой злоумышленник, назвавшийся специалистом финансовой организации. Он убедил пенсионерку, что ее аккаунт на Госуслугах взломали, а от ее имени якобы оформили доверенность на перевод денег для финансирования противоправной деятельности. После этого жертве начали звонить лжесотрудники финансовых структур, которые говорили о срочной необходимости обновить лицевой счет в налоговой и проверить все накопления в целях безопасности.
Как отметили в прокуратуре, звонившие были крайне убедительными, и пенсионерка сама сообщила им о своих сбережениях, вложенных в акции крупной компании. Мошенники заверили ее, что после проверки деньги вернут.
Следуя их указаниям, женщина дважды снимала средства со своего банковского счета, маскировала наличные под обычные посылки и передавала их приезжавшим курьерам. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход проверки находится на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.
