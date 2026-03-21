Россиянка перекрасила сервала и хотела продать его в Мексике
Суд в Сочи вынес приговор женщине, пытавшейся вывезти из страны редкое животное. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Жительница Севастополя купила на территории России сервала — вид, находящийся под угрозой исчезновения, — почти за полтора миллиона рублей. Она планировала перепродать питомца в Мексике.
Чтобы таможенники не остановили ее, женщина перекрасила животное и оформила документы, в которых не указала реальный вид. Однако довести задуманное до конца ей не удалось — ее задержали в международном аэропорту Сочи.
Суд признал крымчанку виновной в покушении на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов и обязал ее выплатить штраф.
