11-летняя девочка три дня провела одна в открытом море

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11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она оказалась наедине с морской стихией после затопления судна.
Об этом сообщает BBC News. Она плыла с 44 мигрантами в Европу, но во время разыгравшегося шторма лодка перевернулась. Некоторое время девочка видела двух человек на поверхности воды, но затем потеряла их из вида. Она осталась одна в открытом море.
Три дня девочка держалась на поверхности с помощью спасательного жилета и двух камер для шин. Она сильно пострадала от переохлаждения, однако могла говорить и идти. Ее случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
Предполагается, что из всей группы тунисцев-мигрантов выжила только девочка.
Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств мигранты используют самые разные плавсредства — от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок. Многие гибнут, так и не достигнув Европы.
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Три дня девочка держалась на поверхности с помощью спасательного жилета и двух камер для шин. Она сильно пострадала от переохлаждения, однако могла говорить и идти. Ее случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
Предполагается, что из всей группы тунисцев-мигрантов выжила только девочка.
Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств мигранты используют самые разные плавсредства — от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок. Многие гибнут, так и не достигнув Европы.
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Александр Бойцов