В Петербурге семилетнюю девочку унесло на лодке в Финский залив

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В Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесённой в Финский залив лодки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что мужчина плавал на надувной лодке в акватории Финского залива с семилетней дочерью и 13-летним сыном. В какой-то момент мальчик упал за борт и мужчина поспешил спасти его. Они смогли выбраться на берег. Вскоре к суше приплыла их лодка, однако оставленной в ней девочки не оказалось.
Сотрудники МЧС провели пятичасовую поисковую операцию, которая завершилась успешно. Выяснилось, что лодку начало уносить в залив. Тогда девочка выпрыгнула из неё и поплыла к берегу. Ребёнка госпитализировали.
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Анастасия Чинкова