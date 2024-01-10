112: Поезд сбил трёх человек у ж/д станции «Рижская» в Москве

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В Москве три человека погибли под колёсами поезда, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла у столичной железнодорожной станции «Рижская».
Предварительно, все трое погибли на месте происшествия от полученных травм.
Иных подробностей случившегося пока что не приводится, на месте работают экстренные службы.
Напомним, в начале декабря 2023 года 21-летний мужчина погиб в столичном метро на станции «Фили». По информации «Московского комсомольца», молодого человека зажало между платформой и прибывающим поездом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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Предварительно, все трое погибли на месте происшествия от полученных травм.
Напомним, в начале декабря 2023 года 21-летний мужчина погиб в столичном метро на станции «Фили». По информации «Московского комсомольца», молодого человека зажало между платформой и прибывающим поездом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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Евгения Парфентьева