В Крыму пьяный гость после застолья вынес четырехмесячного младенца хозяев в подъезд

В подъезде дома в Керчи обнаружили плачущего полуголого четырехмесячного малыша. Из квартиры ребенка вынес мужчина после застолья с родственниками. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на управления СК РФ и МВД по Крыму.