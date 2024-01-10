В Крыму пьяный гость после застолья вынес четырехмесячного младенца хозяев в подъезд

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В подъезде дома в Керчи обнаружили плачущего полуголого четырехмесячного малыша. Из квартиры ребенка вынес мужчина после застолья с родственниками. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на управления СК РФ и МВД по Крыму.
Ребенка на лестничной клетке нашли соседи 5 января. Сообщается, что ребенок жил в семье, где недавно проходило застолье с гостями. Семья, где воспитывается малыш, на учете не состоит, но соседи характеризуют её негативное. Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков, его здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители выяснили, что на застолье присутствовал гость, который после употребления алкоголя вынес малыша в подъезд, а когда тот начал плакать, мужчина решил оставить его на лестнице. Отмечается, что родители в этот момент спали.
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