СК: Школьник из Красноярска умер, употребив найденный на улице порошок

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В Красноярске школьник умер после того, как попробовал найденный на улице порошок, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, тело тринадцатилетнего подростка обнаружили в квартире на проспекте Свободном 9 января.
В полицию обратилась мать погибшего мальчика. Она сообщила, что её сын нашёл на улице некий свёрток с порошком и употребил его. Его бездыханное тело женщина обнаружила несколько часов спустя, когда вернулась домой с работы.
Смертельный порошок, который нашёл подросток, в настоящий момент находится на экспертизе. Отмечается, что семья парня ни на каком учёте не состояла.
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В полицию обратилась мать погибшего мальчика. Она сообщила, что её сын нашёл на улице некий свёрток с порошком и употребил его. Его бездыханное тело женщина обнаружила несколько часов спустя, когда вернулась домой с работы.
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Евгения Парфентьева