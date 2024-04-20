«112»: убийца бизнесмена из Балашихи скрылся в Турции

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Убийца бизнесмена Назима Ахмедова из Балашихи скрылся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, что в субботу утром неизвестный расстрелял предпринимателя в подмосковной Балашихе. Он выстрелил ему в грудь и голову. Одна из пуль попала мужчине в сердце. От полученных травм он скончался на месте.
В настоящее время полиция разыскивает автомобиль KIA, на котором преступник скрылся с места преступления. По предварительным данным, на этой машине он доехал до аэропорта Шереметьево, после чего вместе с водителем вылетел в Турцию.
Отмечается, что убитый 60-летний мужчина был владельцем круглосуточного магазина. Сообщалось, что у него был крупный долг.
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Анастасия Чинкова