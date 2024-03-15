Отец начал мстить за погибшего сына у здания суда — расстрелял осужденного и его адвоката

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В Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката за смерть своего сына. В 2023 году 22-летний молодей человек насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Трагедия произошла у здания Ногайского районного суда. Суд приговорил водителя к 1,5 годам ограничения свободы за произошедшее. После вынесения приговора, отец ребенка, недовольный решением суда, сделал несколько выстрелов в подсудимого и его адвоката. Оба скончались от травм, несовместимых с жизнью. Еще один мужчина получил ранение бедра — его жизни ничего не угрожает.
Стрелявший был задержан, он предоставил показания правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак