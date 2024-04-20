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Киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре подмосковной Балашихи

20 апреля 2024, 10:46
Фото: iStock/SolidMaks

Фото: iStock/SolidMaks

Неизвестный расстрелял владельца круглосуточного магазина в Балашихе, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, убийство произошло рано утром 20 апреля.

Киллер около получаса поджидал бизнесмена, который владел круглосуточным магазином в центре Балашихи. Как только мужчина подъехал к дому и вышел из своего автомобиля — неизвестный в маске выскочил из укрытия и расстрелял бизнесмена.



Уточняется, что в жертву киллер выстрелил пять раз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

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#балашиха
#убийство
#бизнесмен
Мама убитого в Москве из-за замечания мужчины рассказала, что он хотел жениться
20 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Мама 24-летнего Кирилла Ковалёва, которого убили в Москве из-за парковки, рассказала, что этим летом сын и его девушка хотели жениться. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что через пару лет они планировали родить детей.

По словам Елены Ковалёвой, её сын профессионально занимался велоспортом и замещал детского тренера. Кирилл умел легко найти контакт с детьми.

Также у него было повышенное чувство справедливости, из-за которого, как считает его мать, он и пострадал.

Напомним, что в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

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В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД
20 апреля 2024, 09:53

Фото: iStock/fotoember

В Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Отмечается, что задержанная в период с 2014 по 2015 год обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олега Шаляпина.

В это же время Шаляпин и три участника преступной группировки жестоко убили полковника МВД Айтемира Салимгереева. Преступники вломились в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его и после обезглавили.

Отмечается, что все четверо бандитов были уничтожены в процессе различных контртеррористических операций. Против задержанной Липы возбудили уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюремного срока.

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На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту
20 апреля 2024, 09:51

Фото: iStock/nixki

Двое неизвестных расстреляли полицейских на блокпосту на Украине, об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет в своём Telegram-канале российский журналист Владимир Соловьёв.
Уточняется, что неизвестные совершили расстрел полицейских в Винницкой области, между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе.

Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.

Один из пострадавших от полученных ранений скончался на месте, второго удалось доставить в больницу.

Сообщается, что автомобиль со стрелками направлялся в сторону Одесской области.

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#украина
#выстрел
#полиция
#убийство
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На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ
Губернатор Анохин: ВСУ атаковали дронами объект ТЭК в Смоленской области
20 апреля 2024, 04:12

Фото: iStock/Distortion Media

В Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об инциденте сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что инцидент произошел в Кардымовском районе области. Беспилотник пытался атаковать топливно-энергетический комплекс (ТЭК), но был сбит. Однако обломки БПЛА упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Калужской и Брянской областях. О пострадавших в результате инцидентов не сообщалось.

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#удар
#пожар
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На военной базе в Ираке произошел взрыв
Reuters: На военной базе Калсу вблизи Багдада прогремел взрыв
20 апреля 2024, 03:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

На военной базе Калсу под Багдадом произошел взрыв, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Отмечается, что база, расположенная в провинции Бабиль, в 50 километрах к югу от иракской столицы, используется войсками шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным издания, база подверглась авиаудару.

В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщает Agence France Press со ссылкой на источник в МВД Ирака. Это заявление также процитировало информационное агентство ТАСС. Пока неизвестно, кто стоит за авиаударами.

Днем ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому объекту в ответ на атаку, совершенную в ночь на 14 апреля. По данным информационного агентства Fars, в Исфахане прогремели три взрыва, а силы ПВО, возможно, сработали против беспилотников.

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#база
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В российском регионе удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру
Шапша: В Калужской области удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру
20 апреля 2024, 01:09

Фото: iStock/maki_shmaki

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался рядом с электроподстанцией в Калужской области, что привело к повреждению энергетической инфраструктуры. Об инциденте сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По словам главы области, атака произошла в Малоярославецком районе, пострадавших нет.

«Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Брянской области после удара беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе.

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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
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#бпла
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#инфраструктура
#энергетика
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После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
Богомаз: Загорелся объект энергетической структуры после удара ВСУ
20 апреля 2024, 00:11

Фото: iStock/Kara Capaldo

Объект энергетической инфраструктуры загорелся в Брянской области после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале губернатора области Александра Богомаза.
Инцидент произошел в Выгоничском районе. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских военных ударных беспилотников.

Аварийные бригады обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.

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#белгородская область
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#удар
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Над российским регионом сбили три беспилотника
МО РФ: Над Белгородской областью система ПВО сбила три беспилотника
19 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/NatureNow

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе Белгородской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что атака на российскую территорию была сорвана в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – заявили в ведомстве.

В ночь на 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки со стороны беспилотников. Жителей города призвали быть бдительными.

Ранее Минобороны сообщило, что около 18:50 по московскому времени над Белгородской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа.

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Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова
#бпла
#белгородская область
#пво
#беспилотник
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Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
19 апреля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест второму фигуранту дела о подрыве машины экс-агента Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова до 12 июня. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Ивана Паскаря обвиняют по статье 30 часть 3 и пункту «е» часть 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на совершение теракта») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По версии следствия, Паскаря перевозил на своем автомобиле самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было активировано.

12 апреля днем во дворе дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший Прозорову. Взрыв произошел при вставлении ключа в замок зажигания. Прозоров получил ранения и заявил, что не сомневается в причастности украинских властей и спецслужб к инциденту.

Подозреваемого в подрыве задержали 16 апреля. ФСБ сообщила, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Следствие утверждало, что ему было передано задание по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Дело возбудили по тем же статьям, по которым обвиняют и Паскаря. Головченко был арестован 18 апреля.

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