Киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре подмосковной Балашихи

Фото: iStock/SolidMaks
Неизвестный расстрелял владельца круглосуточного магазина в Балашихе, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, убийство произошло рано утром 20 апреля.
Киллер около получаса поджидал бизнесмена, который владел круглосуточным магазином в центре Балашихи. Как только мужчина подъехал к дому и вышел из своего автомобиля — неизвестный в маске выскочил из укрытия и расстрелял бизнесмена.
Уточняется, что в жертву киллер выстрелил пять раз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.
Читайте также:
На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту
В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД
Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
Киллер около получаса поджидал бизнесмена, который владел круглосуточным магазином в центре Балашихи. Как только мужчина подъехал к дому и вышел из своего автомобиля — неизвестный в маске выскочил из укрытия и расстрелял бизнесмена.
Уточняется, что в жертву киллер выстрелил пять раз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.
Читайте также:
На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту
В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД
Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
Евгения Парфентьева