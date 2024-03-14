112: В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8, погиб человек

По данным канала, полиция нашла тело убитого Артура Мхитаряна (также возможно, что он носил фамилию Гарникович) после обращения его девушки. Когда правоохранителям удалось проникнуть в двухэтажный дом в районе Чалонг, то они увидели, что 42-летний мужчина лежал на полу в луже крови, а рядом находились фрагменты растений. Полицейские нашли на его теле и шее следы порезов, в доме и перед домом обнаружены следы борьбы.



