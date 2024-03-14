112: В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8, погиб человек

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Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. По предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщил источник Telegram-канал «112».
На борту разбившегося вертолета было 20 вахтовиков и несколько членов экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, как минимум два человека погибли, судьба остальных неизвестна.
Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения. Никто из 10 человек, находившихся на борту, при этом не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.
4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже появилась информация, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья найдена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.
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Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения. Никто из 10 человек, находившихся на борту, при этом не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.
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Артем Путинцев