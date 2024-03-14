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112: В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8, погиб человек

14 марта 2024, 04:45
Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. По предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщил источник Telegram-канал «112».
На борту разбившегося вертолета было 20 вахтовиков и несколько членов экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, как минимум два человека погибли, судьба остальных неизвестна.

Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения. Никто из 10 человек, находившихся на борту, при этом не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.


4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже появилась информация, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья найдена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.

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Спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8

Названы возможные причины крушения вертолета Ми-8 в Карелии
#вертолёт
#крушение
#ми-8
#погибшие
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SHOT: В Таиланде на фабрике марихуаны жестоко зарезали российского туриста
14 марта 2024, 04:24

Фото: iStock/tiero

Гражданин России найден мертвым на таиландском острове Пхукет, в доме-фабрике, где выращивали и продавали марихуану. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, полиция нашла тело убитого Артура Мхитаряна (также возможно, что он носил фамилию Гарникович) после обращения его девушки. Когда правоохранителям удалось проникнуть в двухэтажный дом в районе Чалонг, то они увидели, что 42-летний мужчина лежал на полу в луже крови, а рядом находились фрагменты растений. Полицейские нашли на его теле и шее следы порезов, в доме и перед домом обнаружены следы борьбы.



Отметили, что на участке арендованного дома выращивался каннабис. В дом часто наведывались иностранцы, вероятно, чтобы приобрести марихуану, так как курение марихуаны в тайских общественных местах запрещено. Остальные подробности и детали случившегося расследуются.

Подозреваемым считается гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода, он уже успел выехать из Таиланда в ночь с 12 на 13 марта в Стамбул.

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#таиланд
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#россияне
#убийство
#наркотики
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Власти Курской и Белгородской областей объявили об опасности атаки БПЛА и ракет
ТАСС: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, в Белгородской — ракетную
14 марта 2024, 03:38

Фото: iStock/I_Valentin

Власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Белгородской области.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#происшествие
#бпла
#курская область
#опасность
#ракетная опасность
#белгородская область
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РЕН ТВ: На Камчатке из-за снегопада и непогоды задерживаются семь авиарейсов
14 марта 2024, 02:59

Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк

Отправления семи рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задерживаются из-за метеоусловий. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, задержаны вылеты рейсов в различные города, включая Москву, Северо-Курильск, Владивосток, Магадан, Соболево, Оссору и Палану. Тем не менее, воздушная гавань продолжает работать, несмотря на снегопад.
Ранее стало известно, что самолёты рейсов авиакомпании «Аврора» и «Аэрофлот» были отправлены на запасной аэродром в Магадане из-за непогоды на полуострове.



Камчатка в настоящее время находится под воздействием циклона, объявлены штормовое предупреждение и лавинная опасность в горах, отменены
уроки в школах и посещение вузов в Петропавловске-Камчатском. Штормовой ветер в столице Камчатки привел к падению дорожных знаков, а также стелы с надписью «Петропавловск-Камчатский».

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#циклон
#погода
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РИА Новости: Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит
14 марта 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение
Смерть патриарха произошла из-за полиорганной недостаточности после продолжительной болезни. БПЦ призвала православных христиан к искренней молитве и выразила благодарность медикам.

Ранее о смерти главы БПЦ сообщил митрополит Антоний

«Бог да простит Его Святейшество болгарского патриарха Неофита! Он останется незабываем в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлой дороги, святейший владыка», — написал он.

Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года и прошел обучение в различных духовных академиях. Он занимал различные должности в церкви, включая протосингела Софийской митрополии и ректора Духовной академии, а в 2013 году он был избран патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

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#православие
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#церковь
#болгария
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МВД предъявило окончательное обвинение экс-совладельцу «Азбуки вкуса»
ТАСС: МВД предъявило окончательную версию обвинения бизнесмену Якубовскому
14 марта 2024, 00:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Следственный департамент МВД России предъявил окончательную редакцию обвинения в отношении бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты дела, включая Якубовского, экс-директора Petropavlovsk Павла Масловского и беглого банкира Андрея Вдовина, похитили у восьми крупных зарубежных компаний более $126 млн. Однако никто из них своей вины не признает, и следствие предъявило новое обвинение Якубовскому в мошенничестве в особо крупном размере.

Кирилл Якубовский обвиняется в организации и руководстве преступной группы, обладающей значительными финансовыми ресурсами и коррупционными связями. Расследование уголовного дела продолжалось более семи лет, и адвокаты обвиняемых оспаривают несостоятельность обвинений и связь некоторых потерпевших с событиями. По их мнению, если в итоге будет вынесен обвинительный приговор, то существует возможность пересмотра гражданских исков.

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#бизнесмен
#мошенничество
#обвинение
#мвд
#суд
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На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри
Baza: От взрыва газового баллона в машине на западе столицы пострадал человек
13 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/Igor_Yasakov

На западе Москвы, у дома №4 по Береговому проезду, взорвался автомобиль Subaru с находившимся в этот момент внутри мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщает, в свою очередь, источник телеканала РЕН ТВ, пострадавшему оторвало конечности, и он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

По предварительной версии, причиной случившегося послужила детонация находившегося в машине газового баллона.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в подмосковной Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем. Как позже рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, вначале пожарные сбили пламя с кабины, но газ в баллонах всё ещё мог взорваться. Тогда они подлезли под раму грузовика и перекрыли краны подачи газа, а после полностью ликвидировали пожар.

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#автомобиль
#москва
#пострадавший
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В ЕС сообщили о захвате пиратами сухогруза у побережья Сомали
13 марта 2024, 23:14

Фото: iStock/Dr_Verner

Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta подтвердила нападение пиратов на судно у берегов Сомали. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии в соцсети X. Инцидент произошел с торговым cухогрузом MV Abdullah, шедшим под флагом Бангладеш.
«Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении.

Как отметили в миссии, членам экипажа сухогруза, который следовал с углем на борту из Мозамбика в Дубай, ничего не угрожает, ситуация на борту контролируется. При этом один корабль Atalanta следует за захваченным судном, а сама миссия находится в постоянном контакте с властями Бангладеш, Сомали и партнерами по поддержанию морской безопасности в этом районе (включая индийские ВМС).

Ранее индийская газета Business Standard написала о том, что около 50 пиратов захватили судно MV Abdullah с 23 членами экипажа вблизи побережья Сомали, в 600 морских милях от Могадишо.

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#судно
#происшествие
#евросоюз
#сша
#корабль
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СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье
13 марта 2024, 20:22

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Следственные органы начали расследование уголовного дела по факту преднамеренного уничтожения имущества в отношении мужчины, который напал на женщину-таксиста в Подмосковье в результате дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
«Главе ведомства будет представлен отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом на дороге в Московской области... Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области ведется расследование уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, СК РФ запросил передачу материалов дела о совершении хулиганства в отношении девушки из МВД для дальнейшего рассмотрения в своем производстве.

Ранее в ГУ МВД России заявили, что полиция начала расследование уголовного дела в отношении мужчины, который выбежал из своего автомобиля и напал на женщину-таксиста в Подмосковье. В ведомстве уточнили, что 8 марта около 21.00 мужчина ехал в такси в качестве пассажира. Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации о хулиганстве.

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#telegram
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Суд оштрафовал Viber за отказ удалить запрещенный контент
13 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/HStocks

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber на 800 тысяч рублей за отказ удалить размещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По предоставленным данным, мессенджер признали виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. По этой статье нарушителям назначается административное наказание в виде штрафа.

Viber летом прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП. Тогда компании пришлось выплатить 1 миллион рублей. Основанием для этого стала публикация запрещенного контента — недостоверной информации о российско-украинском военном конфликте, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.

Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, за неудаление юрлицом запрещенной информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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#мессенджеры
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