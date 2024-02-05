Спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8

Фото : пресс-служба главы Республики Карелия
В Карелии спасатели достали из Онежского озера тело члена экипажа разбившегося вертолета Ми-8 МЧС в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики в соцсети «Вконтакте».
«В 21.16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолёта», — сообщили представители ведомства.Напомним, вечером 4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже стало известно, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.
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Алина Юрчак