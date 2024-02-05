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Спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8

05 февраля 2024, 22:13
Фото : пресс-служба главы Республики Карелия

Фото : пресс-служба главы Республики Карелия

В Карелии спасатели достали из Онежского озера тело члена экипажа разбившегося вертолета Ми-8 МЧС в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики в соцсети «Вконтакте».

«В 21.16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолёта», — сообщили представители ведомства.
Напомним, вечером 4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже стало известно, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.


Ранее в оперативных службах назвали возможные причины крушения вертолета Ми-8. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Самолет с Татьяной Тарасовой и другими знаменитыми тренерами попал в аварию
Аэропорт Саранска закрыли из-за самолета, выкатившегося за пределы полосы
05 февраля 2024, 22:27

Фото: istock / uatp2

В Саранске временно закрыли аэропорт на прием и вылет воздушных судов из-за выкатки самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Росавиацию.

«В понедельник, 5 февраля, в 20:34 в аэропорту Саранск самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы, предварительно, на 10 метров», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет.

Известно, что на борту самолета находятся тренер Татьяна Тарасова и фигуристы.

По информации Телеграм-канала Mash, самолет повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8 в Карелии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
05 февраля 2024, 21:36

Алексей Витвицкий

У короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию. Об этом 5 февраля сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.

Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — сообщили в резиденции британских монархов.
Какая именно форма заболевания выявлена у короля, не уточняется. Известно, что речь не идет об опухоли простаты.

Карл III уже приступил к лечению.

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Женщина продала квартиру участнику СВО и лишилась жилья и денег
В Екатеринбурге женщина продала квартиру военнослужащему и осталась без денег
05 февраля 2024, 21:18

Фото: istock / fizkes

Жительница Екатеринбурга продала квартиру участнику специальной военной операции и осталась без жилья и денег. Об этом сообщает портал Е1.
По данным издания, сделка по продаже квартиры была практически закрыта. Но по пути в банк военнослужащий вместе с риелтором попал в ДТП. В его машину влетел автобус с лопнувшим колесом. Мужчина погиб.

Оказалось, что право собственности к моменту ДТП уже перешло покупателю, но деньги от продажи недвижимости предыдущая владелица получить не успела. Оплата затянулась из-за нюансов оформления военной ипотеки, на которой настаивал военнослужащий.

По военной ипотеке нельзя рассчитываться через аккредитив, в отличие от других видов льготного кредитования. Документ должен подписать лично покупать, после чего деньги будут зачислены на счет продавца. Таким образом, женщина не получила денег, хотя сделка уже официально зарегистрирована в Росреестре.

Теперь екатеринбурженка собирается признавать сделку недействительной. Родственники покупателя не намерены препятствовать ей. Но, вероятнее всего, бывшей хозяйке придётся обращаться в суд.

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#сво
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В Петербурге ветеринары спасают кота, которого мучили живодеры на кладбище
05 февраля 2024, 21:06

Фото: istock / Tanchic

В Санкт-Петербурге спасают кота Кардамона после издевательств живодеров на кладбище. Изверги ампутировали зверю все лапы, сейчас котик восстанавливается после операции по удалению конечностей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.

«1 февраля около 12.00 ко мне поступил звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, о том, что у них на территории появился котик в плохом состоянии. Около 15.00 я его забрала, уже дома при осмотре обнаружила, что у кота повреждены лапы», — поделилась Прибыш.
Начальник приюта рассказала, что коту перевязали лапы на длительное время, из-за чего начался некроз. Животное было сильно истощено и обезвожено.

«Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться. Надеемся, что он со всем справится», - добавила Прибыш.
По факту жестокого обращения с животным написано заявление в полицию.

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#новости
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Кортеж главы Крыма Аксёнова был целью теракта, готовящегося по заданию Киева
05 февраля 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

Кортеж главы Крыма Сергея Аксёнова был целью задержанных террористов, действовавших по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что двое арестованных являются супругами. Всего сотрудниками ФСБ были арестованы три россиянина, планировавшие совершение теракта по заданию украинских спецслужб.

В отношении террористов возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ведомстве добавили, что трое россиян арестованы на два месяца.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#крым
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#фсб
#теракт
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Актера из сериала «Глухарь» Канахина* будут заочно судить в России за госизмену
05 февраля 2024, 20:11

Фото: istock / Zolnierek

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина*, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру.

Отмечается, что 41-летний актер принимал участие в атаках на Брянскую область. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что Канахин* является сторонником праворадикальных националистических взглядов, которые основаны на «русофобии и идее украинского национализма». По предварительным данным, актеру грозит пожизненное тюремное заключение.

Канахин* уехал из РФ и в августе 2022 года стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус». В ведомстве заявили, что с января по март 2023 года он занимался выполнением боевых задачи против российских военнослужащих в Херсонской области.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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#прокуратура
#новости
#рф
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ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Крыма
ФСБ задержала мужчин, готовящих теракт против одного из руководителей Крыма
05 февраля 2024, 20:00

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины против одного из руководителей Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей.
Отмечается, что сотрудниками ведомства были задержаны трое россиян, которые, выполняя задание СБУ, собирались подорвать автомобиль представителя органов власти в Симфирополе.

У задержанных было изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое было изготовлено из доработанной противотанковой миры немецкого производства. Также у них были найдены станок для размещения пускового устройства мины, СВУ осколочно-фугасного действия и дистанционный взрыватель.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

В УФСБ позднее сообщили, что задержанные были арестованы.

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#фсб
#теракт
#крым
#взрывчатка
#автомобиль
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В Выборге трёхлетний мальчик выпил стакан водки и впал в кому
05 февраля 2024, 17:37

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Ленинградской области трёхлетний мальчик выпил стакан водки на Дне рождения маминой подруги и впал в кому, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Выборг Ленинградской области 3 февраля.

Местная жительница взяла на День рождение к подруге своего трёхлетнего сына. Взрослые выпивали водку, а детям напили лимонад. В какой-то момент мальчику стало очень плохо. Его несколько раз вырвало, а затем он просто потерял сознание.

Медики госпитализировали мальчика в больницу, в сознание он так и не пришёл. По словам матери, ребёнок мог случайно выпить водку, вместо лимонада и отравиться. Точный диагноз устанавливается.

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#ленинградская область
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#ребёнок
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Подмосковные росгвардейцы оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением
05 февраля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Московской области сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Наро-Фоминске охранник частного дома получил ножевое ранение, кровотечение от которое постарались остановить сотрудники Росгвардии.

Ночью росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме. На месте срабатывания сигнализации сотрудники обнаружили раненного мужчину, которому незамедлительно оказали помощь, наложив тугую повязку и сообщили о случившемся в медицинскую службу.

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что пострадавший охранник частного дома, неоднократно предпринимал попытки утихомирить нетрезвых арендаторов, которые громко и нецензурно выражались, нарушая общественный порядок. В результате возникшего конфликта, посетители загородного дома нанесли несколько ножевых ранений пострадавшему и скрылись с места происшествия»,, — поделились в ведомстве.

Стоит отметить,что в настоящий момент ​подозреваемые в преступлении задержаны.

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