Названы возможные причины крушения вертолета Ми-8 в Карелии

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В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них – погодный фактор, ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.
«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», - сказал собеседник агентства.
При этом уточняется, что пока приоритетной версии нет. Также, по его словам, перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.
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Элина Позднякова