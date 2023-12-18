13-летняя россиянка всю жизнь прожила среди могильных крестов с кладбища

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В Екатеринбурге 13-летняя девочка всю жизнь прожила среди крестов, принесённых в квартиру с кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что в квартире, где проживала школьница, находились религиозные атрибуты, портрет Григория Распутина и могильный крест до потолка.
Семья не оплачивала коммунальные услуги, после чего в их квартире был отключен газ и электричество. Общая сумма долга по платежам составила порядка миллиона рублей.
Соседи уверяют, что хозяйка квартиры периодически приносила домой могильные кресты с кладбища и пасхальные яйца.
Уточняется, что 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. В настоящее время её поместили в психоневрологический диспансер.
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Семья не оплачивала коммунальные услуги, после чего в их квартире был отключен газ и электричество. Общая сумма долга по платежам составила порядка миллиона рублей.
Уточняется, что 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. В настоящее время её поместили в психоневрологический диспансер.
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Анастасия Чинкова