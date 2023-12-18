В СК РФ раскрыли, как можно было предотвратить стрельбу в гимназии Брянска

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Восьмикласснице, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, вовремя не оказали необходимую психологическую помощь. Об этом сообщила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами СК РФ Анна Старжинская во время выступления в Госдуме.
Она подчеркнула, что девочка находилась в тяжёлой жизненной ситуации, которая негативно влияла на её психологическое состояние. А те, кто мог помочь ей, вовремя не увидели в этом необходимости.
Старжинская также добавила, что при расследовании подобных случаев причины всегда одни и те же, поскольку своевременное оказание психологической помощи, в том числе школьным психологом, имеет колоссальное значение и влияет на дальнейшее развитие событий.
Напомним, что 7 декабря ученица восьмого класса принесла в брянскую гимназию №5 охотничье ружьё отца и совершила несколько выстрелов в классе. В результате были ранены шесть её одноклассников, одна девочка была застрелена, а сама восьмиклассница покончила с собой.
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Старжинская также добавила, что при расследовании подобных случаев причины всегда одни и те же, поскольку своевременное оказание психологической помощи, в том числе школьным психологом, имеет колоссальное значение и влияет на дальнейшее развитие событий.
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Анастасия Чинкова