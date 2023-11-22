25 человек пострадали при столкновении поездов в Ульяновской области

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В результате столкновения пассажирского поезда и маневренного локомотива в Ульяновской области пострадали 25 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
У всех пострадавших зафиксированы ссадины и ушибы. Всем им потребовалась медицинская помощь.
По информации Telegram-канала Baza, машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, однако избежать аварии со стоящим маневровым тепловозом не удалось.
Напомним, в Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Он следовали из Адлера в Пермь. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.
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По информации Telegram-канала Baza, машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, однако избежать аварии со стоящим маневровым тепловозом не удалось.
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Элина Позднякова