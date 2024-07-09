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31 госпитализирован, 1 в реанимации: В лагере Тувы массово отравились дети

09 июля 2024, 08:29
Фото: iStock/Suzi Media Production

Фото: iStock/Suzi Media Production

В детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников, об этом сообщает Thelegram-канал «SHOT Проверка».
По информации СМИ, дети отравились в летнем лагере «Чагытай» Тандинского района.

После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. Сейчас пациенты находятся в состоянии лëгкой и средней степени тяжести, один ребёнок — в реанимации.



В настоящий момент точная природа массового отравления устанавливается, для этого у всех пострадавших взяли анализы.

Отмечается, что проверку по факту произошедшего инициировали Следственный комитет и Министерство здравоохранения.

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#отравление
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#реанимация
#следственный комитет
#минздрав рф
Полицейские задержали мужа и жену, забравших у пенсионера 900 тыс. рублей
09 июля 2024, 09:14

Сотрудники уголовного розыска задержали супружескую пару москвичей, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявил 86-летний житель города Электросталь. Он рассказал, что неизвестный позвонил ему, представился сотрудником полиции и рассказал, что внук пенсионера стал виновником серьёзной дорожной аварии. И чтобы спасти молодого человека от уголовной ответственности, нужны деньги. Пенсионер поверил и отдал мошенникам все свои сбережения — 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Потерпевший также рассказал, что передал сумку с деньгами мужчине и женщине. Полицейские сумели отследить путь курьеров и задержали их по месту проживания в Москве. Задержанные муж и жена рассказали, что нашли работу в одном из мессенджеров. В из обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанные работодателем счета. Себе они оставляли определённый процент от перечисленных сумм.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#электросталь
#мошенники
#мошенничество
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#пенсионер
#деньги
#полиция
#мвд московской области
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Житель Красноярского края получил 19 лет колонии за убийство шестилетней девочки
09 июля 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Красноярский краевой суд приговорил жителя деревни Тагара Кежемского района к 19 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве шестилетней девочки.
Как уточнили в региональной прокуратуре, 59-летний мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Кроме срока заключения, к которому убийцу приговорил суд, он должен будет выплатить два миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

Убийство произошло в сентябре 2023 года в квартире мужчины. В гостях у него была соседка со своей малолетней дочерью. Взрослые распивали алкоголь. В какой-то момент девочка закапризничала и стала проситься домой. Когда женщина с дочерью стали собираться уходить, хозяин квартиры разозлился на ребёнка, схватил девочку за волосы, повалил и начал наносить ей удары обухом топора. Мать пыталась защитить дочку, но пострадала и сама. Девочка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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#суд
#убийство
#алкоголь
#женщина
#ук
#мать
#мужчина
#девочка
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Аэропорты Астрахани и Волгограда закрыты на фоне опасности атаки БПЛА
09 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани и Волгограда из-за угрозы атаки БПЛА, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, воздушные гавани этих аэропортов временно не принимают рейсы как на прилёт, так и на вылет.

В ночь на 9 июля Вооружённые силы Украины нанесли очередной массовый удар по мирным российским регионам. В Минобороны сообщили, что три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области.

В Волгоградской области беспилотники рухнули на территории НПЗ и хлебозавода, после чего там вспыхнули крупные пожары.

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#беспилотник
#аэропорт
#волгоградская область
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Занимались сексом в машине: В США учительница английского совратила школьника
09 июля 2024, 07:54

Фото: iStock/fotoember

Учительницу английского языка из США судят за неоднократный секс с учеником, об этом сообщает издание The New York Post.
По информации СМИ, всё произошло в городе Уолл, округа Монмут. 36-летнюю учительницу арестовали 3 июля.

По версии следствия, педагог на протяжении нескольких месяцев занималась сексом со своим 18-летним учеником, причём один из половых актов произошёл в автомобиле школьника. Женщина также присылала подростку свои обнажённые фотографии и вела с ним переписки интимного характера.

В настоящий момент подозреваемая находится в тюрьме, ей предъявили обвинения по трём уголовным статьям.

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#сша
#секс
#тюрьма
#учитель
#школа
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В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
МЧС: в Мурманской области горит промышленное предприятие
09 июля 2024, 05:38

Фото: iStock/fotoember

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание на промышленном предприятии в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в городе Кировск. На промышленном предприятии загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом на высоте 56 метров.

Открытое горение было оперативно ликвидировано на площади в 1 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работают 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС России.

По состоянию на 05:30 пожар полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

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#мчс
#пожар
#промышленность
#предприятие
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Мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Норвегии
DPA: мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Осло
09 июля 2024, 03:07

Фото: iStock/Donte Tatum

Мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь здание королевского дворца в Осло, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на полицию норвежского города.
Отмечается, что мужчина подъехал к зданию дворца на инвалидной коляске с электроприводом. Сначала он сообщил проходившему мимо очевидцу, что у него есть бомба, после чего бросил две бутылки с коктейлем Молотова к задней части здания. Вспыхнул пожар.

Огонь был оперативно потушен прибывшими на место пожарными, а мужчина задержан полицейскими. Мотив его преступления в настоящее время неизвестен.

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#норвегия
#поджог
#преступление
#полиция
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Троих обвиняемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» отправили в СИЗО
Фигурантов дела об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» отправили в СИЗО
09 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Троих обвиняемых в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ» на северо-востоке столицы отправили в СИЗО. Об этом пресс-служба прокуратуры Москвы написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение было принято Останкинской межрайонной прокуратурой в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РФ об изнасиловании.

Напомним, что 6 июля трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на ранее им незнакомую девушку. Двое из них изнасиловали жертву, а третий фигурант дела в это время следил за окружающей обстановкой.

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#сизо
#изнасилование
#журналист
#мигранты
#суд
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Главу движения «Русофилы» задержали в Болгарии
«24 часа»: в офисе основателя движения «Русофилы» провели обыски
08 июля 2024, 22:24

Фото: IStock/Thomasaf

В болгарском городе Пловдив задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского. Об этом 8 июля сообщает местное издание «24 часа».
«Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке», — заявил депутат.

Он добавил, что цели и причины задержания неизвестны. Кроме того, проводились обыски в его офисе, но ничего противозаконного найдено не было.

Девленский окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета. В 2003 году, он основал общественное движение «Русофилы», пропагандирующее сближение с Россией в культурном и идеологическом смысле.

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#движение
#студент
#мать
#депутат
#болгария
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Режиссёра Беркович* и сценариста Петрийчук* приговорили к шести годам колонии
Организаторам пропагандирующего терроризм спектакля вынесли приговор
08 июля 2024, 21:42

Фото: IStock/ronstik

Театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Их признали виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Источник добавил, что перед оглашением приговора подсудимые много улыбались, переглядывались с родственниками и что-то показывали жестами.

Осужденных приговорили к тюремным срокам за пропаганды терроризма в поставленном ими спектакле. По его сюжету, русские девушки знакомятся с исламистами группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним в Сирию. Текст пьесы якобы основан на приговорах судов в отношении реальных женщин.

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*Внесены в перечень террористов и экстремистов
**Признана террористической организацией и запрещена в РФ
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