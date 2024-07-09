31 госпитализирован, 1 в реанимации: В лагере Тувы массово отравились дети

Фото: iStock/Suzi Media Production
В детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников, об этом сообщает Thelegram-канал «SHOT Проверка».
По информации СМИ, дети отравились в летнем лагере «Чагытай» Тандинского района.
После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. Сейчас пациенты находятся в состоянии лëгкой и средней степени тяжести, один ребёнок — в реанимации.
В настоящий момент точная природа массового отравления устанавливается, для этого у всех пострадавших взяли анализы.
Отмечается, что проверку по факту произошедшего инициировали Следственный комитет и Министерство здравоохранения.
Читайте также:
Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
Вице-президент АСА Хамзаев предположил, что у Чимаева тяжёлое отравление
Mash: На Дальнем Востоке произошло массовое отравление рабочих
После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. Сейчас пациенты находятся в состоянии лëгкой и средней степени тяжести, один ребёнок — в реанимации.
В настоящий момент точная природа массового отравления устанавливается, для этого у всех пострадавших взяли анализы.
Отмечается, что проверку по факту произошедшего инициировали Следственный комитет и Министерство здравоохранения.
Читайте также:
Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
Вице-президент АСА Хамзаев предположил, что у Чимаева тяжёлое отравление
Mash: На Дальнем Востоке произошло массовое отравление рабочих
Евгения Парфентьева