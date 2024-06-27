Вице-президент АСА Хамзаев предположил, что у Чимаева тяжёлое отравление

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Боец UFC Хамзат Чимаев снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил вице-президент международной лиги АСА Руслан Хамзаев. 22 июня Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии.
«Хамзат должен был биться в главном бою на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Но, к сожалению для фанатов ММА, он снялся с боя. Что произошло? Никто не знает. По крайней мере, информации по этому поводу мало. Слышал, что у него тяжёлое пищевое отравление. Хамзат госпитализирован. Его состояние проверяли очень дотошно. Медики подтвердили, что у него веская причина сняться», – сказал Хамзаев «РБ Спорт».Он посоветовал Чимаеву взять паузу и при необходимости пройти полный курс лечения, чтобы вернуться в ММА полностью готовым.
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