33 кадета в Красноярске подхватили острую кишечную инфекцию

В Красноярске у 33 воспитанников кадетского корпуса имени А. И. Лебедя заподозрили острую кишечную инфекцию. Об этом 15 мая сообщило региональное управление Роспотребнадзора.





По данным ведомства, заболевание протекает в лёгкой и средней форме. У части заболевших обнаружили РНК норовируса.



В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты отбирают пробы готовой продукции и проверяют сотрудников, занятых приготовлением и раздачей пищи. Учащихся перевели на дистанционное обучение.



Следственный комитет Красноярского края и Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Уточняется, что пострадавшим детям — от 11 до 15 лет. Всем им оказали необходимую помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает.



