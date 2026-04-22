Кишечную палочку нашли в одной известной марке блинчиков с творогом
В творожных блинчиках «Морозко», произведенных в Ефремове Тульской области, выявили кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в продукции также зафиксировали четырехкратное превышение допустимого уровня микробов. Роспотребнадзор вынес предостережение заводу в Санкт-Петербурге.
Кроме того, утверждается, что такие же блинчики подавались постояльцам пансионата «Долгожитель» под Москвой, где в декабре произошло массовое отравление. Тогда в блинчиках обнаружили критический уровень микроорганизмов.
В результате с острой кишечной инфекцией госпитализировали 44 человек в возрасте от 51 до 97 лет, восемь из них скончались.
