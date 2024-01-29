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34 американских военных могли получить травмы при атаке дрона на Ближнем Востоке

Reuters: 34 военных США пострадали при атаке дрона на базу в Иордании
29 января 2024, 07:01
Фото: istock / Im Yeongsik

Фото: istock / Im Yeongsik

Более 30 американских военных могли получить черепно-мозговые травмы из-за ударов по базе Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

«По меньшей мере 34 военнослужащих получили ранения в результате нападения, но ожидается, что это число изменится по мере того, как всё больше людей будут обращаться за медпомощью, согласно заявлению Центрального командования США», — пишет агентство.
Также сообщается, что 8 сотрудников эвакуировали из Иордании с целью оказания медпомощи более высокого уровня, их состояние оценивается как стабильное.


До этого стало известно, что дроны, которые атаковали военную базу США и западную коалицию около Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, запустили с территории Ирака. В результате атаки погибли трое военнослужащих.

Ранне в США сообщили, каким образом Вашингтон ответит на смерть своих солдат в Иордании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дроны
#военные
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Британский косметолог пыталась убить соседку из-за слухов о насилии над детьми
29 января 2024, 08:15

Фото: iStock/jeffdalt

37-летняя косметолог из Великобритании Натали Шелли пыталась задушить свою соседку и подругу из-за ошибочных слухов о жестоком обращении и сексуальном насилии над детьми. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как сообщает издание, Шелли ворвалась в дом своей соседки и подруги, 35-летней Селин Вудфилд в Хартфорде (графство Чешир). Инцидент произошел 29 июня прошлого года после того, как Шелли узнала, что бывший партнер Вудфилд находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии над двумя детьми и жестоком обращении с ними.

«Миссис Шелли сначала действовала должным образом, связалась с полицией, и ей сказали подождать, пока офицер ей перезвонит. Но на этом этапе она приняла крайне неразумное решение и пошла ей навстречу. Она потеряла всякую связь с реальностью и своими чувствами», — отметил адвокат обвиняемой Гарет Робертс.

Натали, которую знакомые описывали как обычно нежную, безмятежную и любящую, душила свою близкую подругу до тех пор, пока она едва могла дышать. Она схватила Селин за волосы и несколько раз дёрнула её голову вверх–вниз, прежде чем её знакомый смог оттащить Шелли в сторону.

В королевском суде Честера обвиняемая, которая управляет косметическим бизнесом, предлагающим своим клиентам процедуры по уходу за ногтями и ресницами, а также нанесение татуировок для онкобольных, призналась в нападении и «несмертельном» удушении.

В итоге её приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев, а также к 200 часам неоплачиваемой работы и 15 дням реабилитационных мероприятий.

Пострадавшая Селин Вудфилд, по её собственным словам, после нападения больше не чувствовала себя в безопасности, поэтому в конечном итоге продала свой дом, который стоил 500 тыс. фунтов стерлингов, и решила переехать, дабы «вновь обрести чувство безопасности и уединения, которого должен ожидать любой человек, находясь в собственном доме».

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#женщины
#убийство
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ТАСС: Автомобиль въехал в пост охраны российского посольства в Сеуле
29 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Внедорожник в воскресенье вечером врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Сеуле, в результате чего находившийся там полицейский получил серьёзные травмы шеи и плеч и был госпитализирован. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС непосредственно в отечественной дипмиссии.
Инцидент произошел 28 января в 22:10 по южнокорейскому времени (16:10 мск). Согласно информации агентства «Рёнхап», водитель автомобиля не был при этом пьян. Полиция сейчас продолжает устанавливать причины происшествия.

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#охрана
#посольство
#автомобили
#россия
#южная корея
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МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей
29 января 2024, 03:12

Фото: iStock/designer491

В Ингушетии пять человек, включая четверых детей, отравились угарным газом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило республиканское ГУ МЧС.
ЧП произошло в городе Малгобек в квартире №1 по улице Этуша, 4. Сигнал спасателям поступил в 13:55 от диспетчерской службы ЕДДС.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Малгобека. Сейчас их состояние стабильно,а жизням ничего не угрожает.

Как установила служба «Газпром межрегионгаз Назрань», в квартире была неисправна вытяжка газовой водонагревательной колонки. Теперь специалистам предстоит выяснить причины поломки газового оборудования, которая едва не обернулась трагедией.

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#отравление
#мчс
#происшествие
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Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана
29 января 2024, 01:02

Фото: iStock/naumoid

После нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана, сообщил на брифинге глава МВД Турции Али Ерликая
«В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством"*», — сказал министр.

Ранее министр внутренних дел Турции сообщил, что двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они ворвались в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье. В результате происшествия погиб человек, он был военным. К настоящему моменту задержаны двое подозреваемых.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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#турция
#задержание
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SHOT: На парковке в Петербурге дотла сгорело 6 автомобилей
28 января 2024, 23:13

Фото: iStock/mofles

Шесть легковых автомобилей сгорели дотла на одной из парковок в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог.
По информации канала, автомобили вспыхнули примерно в 21:30 мск во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе города. Изначально загорелось четыре легковушки, однако позже огонь перекинулся ещë на два автомобиля. Пожарных вызвали жители дома, заметившие возгорание.



Как пишет «Фонтанка», к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава, в результате в 22:06 мск возгорание было ликвидировано. Сейчас на месте работает полиция, сотрудники просматривают камеры и проверяют версию поджога.Никто из людей, в отличие от машин, к счастью, не пострадал.

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#автомобили
#санкт-петербург
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Задержан один из участников нападения на церковь в Стамбуле
Milliyet: полиция задержала одного из напавших на церковь в Стамбуле
28 января 2024, 21:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала одного из участников нападения на католическую церковь в Стамбуле. Об этом сообщает газета Milliyet.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они ворвались в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье.

В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция проводит тщательное расследование и разыскивает правонарушителей.

Отмечается, что одного из нападавших задержали сотрудники отрядов антитеррористической службы.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье экстренно приземлился самолёт, летевший в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Из багажного отделения во время полёта донеслись крики о помощи. По прибытии самолёт был тщательно просмотрен, а багаж просканирован, однако ничего подозрительного найдено не было.

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#турция
#нападение
#церковь
#задержание
#полиция
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Девушка обварилась, провалившись в яму с кипятком в Тюмени
28 января 2024, 20:15

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Девушка получила тяжёлые ожоги, провалившись в яму с кипятком в Тюмени. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что инцидент произошёл в одном из дворов города. Девушка оступилась и по пояс провалилась в яму, заполненную кипятком. Её экстренно госпитализировали с сильными ожогами.

Родственник пострадавшей рассказал, что яма никак не была огорожена.

Местные жители сообщают, что на улице 50 лет ВЛКСМ, где случился инцидент, с декабря прошлого года постоянно происходят коммунальные аварии.

На место была направлена бригада рабочих, которые установили ограждение. Сотрудники «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» провели земляные работы в поисках источника прорыва кипятка.

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Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику
28 января 2024, 19:24

Фото: istockphoto/AlexLinch

Пожилой американец, переехавший в Москву, обвиняется в педофилии и попытке совратить 14-летнего школьника.
Mash пишет о проверке, которую проводят в отношении пожилого жителя Южного Бутово. Американца, переехавшего жить в РФ, проверят после жалобы несовершеннолетнего.

По версии следствия, 14-летний парень гулял по торговому центру. На фудкорте к нему подошел седой мужчина. Он представился Бобом и пригласил домой позаниматься английским. Подросток отказался и поспешил домой, где рассказал обо всём матери. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

Бобом оказался 61-летний гражданин США по имени Бредли. Он был вызван в полицию для выяснения деталей инцидента. Мужчина объяснил, что хотел помочь мальчику подтянуть английский язык и ничего более.

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#подростки
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Мужчина пытался пронести на проповедь папы Римского кухонный нож
Полиция арестовала жителя, пытавшегося пройти на проповедь папы Римского с ножом
28 января 2024, 17:31

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция Рима арестовала мужчину, который пытался пронести нож на проповедь папы Римского Франциска. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе римского управления полиции.
Отмечается, что мужчина пытался пройти на площадь Святого Петра в Ватикане, однако его остановили для проверки на входе. Сотрудники полиции обнаружили при нём кухонный нож и приняли решение задержать мужчину, который начал оказывать сопротивление. В результате один полицейский был травмирован при падении на землю от удара.

Проверка показала, что задержанный находился в адекватном состоянии, а также не страдает психологическими проблемами.

В управлении полиции уточнили, что в ходе проповеди папы Римского на площади находилось порядка 20 тысяч человек.

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#италия
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