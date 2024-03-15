4 человека сгорели заживо после столкновения легковушки с трактором в Башкирии

Фото: Пресс-служба МЧС Башкортостана
В Башкирии произошло столкновение легковой машины и трактора, в результате которого погибли трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Республике Башкортостан.
ДТП произошло на 1 323-м км автодороги М-7 «Волга» между населёнными пунктами Чернолесовское и Николаевка. По предварительной информации, водитель машины Toyota Corolla столкнулся с трактором МТЗ «Беларусь», съехал в кювет и загорелся.
На место дорожно-транспортного происшествия выехали глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов, сотрудники отдела по расследованию ДТП и передвижная криминалистическая лаборатория. На месте расследование инцидента координирует прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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«Установлено, что в легковушке находились четыре человека, все они погибли. Водителю трактора оказана первая помощь. Огнеборцы извлекли погибших из покореженного автомобиля и ликвидировали горение», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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Артем Путинцев