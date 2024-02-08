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В огненном ДТП в Волгоградской области погиб водитель

Водитель фуры сгорел в ДТП в Волгоградской области
08 февраля 2024, 11:16
Фото: iStock/Sergey Pakulin

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В аварии с тремя автомобилями в Волгоградской области погиб водитель, об этом сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на 490-м км трассы Р-228 в Волгоградской области.

«В результате ДТП произошло воспламенение горюче-смазочных материалов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. На участке сотрудниками полиции организовано реверсивное движение», — уточнили в ГУ МЧС.


Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком Renault и легковым автомобилем. В результате столкновения, Renault воспламенился, водитель погиб на месте происшествия. Ещё три участника ДТП госпитализированы в больницу с ранениями.

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#дтп
#грузовик
#погибший
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Wildberries проведёт расследование после драки сотрудников в Электростали
08 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/nito100

Wildberries проведёт расследование после массовой драки, которую устроили на складе в Электростали, об этом сообщил представитель компании в комментарии для «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что словесная перепалка началась между сотрудником склада и охранником из группы быстрого реагирования (ГБР). Спор перерос в драку. Разнимать конфликтующих кинулись другие мужчины, однако, они тоже оказались втянуты в драку, которая переросла в массовое побоище.

К счастью, в результате конфликта никто не пострадал. 10 самых активных участников конфликта были доставлены в отделение полиции.

«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. В компании будет проведено внутреннее расследование», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас склад, на котором произошёл конфликт, работает в штатном режиме.

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#склад
#драка
#электросталь
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В Жуковском воры сбили палкой камеру наблюдения и обокрали табачный магазин
08 февраля 2024, 09:15

Фото: iStock/Zinkevych

Двое мужчин обворовали табачный магазин в Жуковском, одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины подъехали к магазину на улице Солнечная на машине с подложными номерами, палкой сбили установленную над входом камеру видеонаблюдения, выломали дверь, забрали деньги из кассы и часть товара и уехали. Материальный ущерб превысил миллион рублей», — говорится в сообщении.
Одного из участников кражи удалось задержать. Им оказался 40-летний приезжий из Рыбинска. В его квартире нашли две рации, банковские карты и несколько пачек сигарет, украденных из магазина. Сейчас полиция разыскивает второго соучастника кражи. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#полиция
#криминал
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Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами
Базу США на месторождении нефти «Омар» на востоке Сирии атаковали ракетами
08 февраля 2024, 06:48

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами, передает РИА Новости.
Согласно данным, по местоположению американских военных было выпущено четыре ракеты.

Немедленно после атаки с базы были подняты боевые вертолеты. О погибших или разрушениях на данный момент информации нет.

Также стоит отметить, что ночью 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В эту же ночь американские военные нанесли удары по более чем 85 целям в Сирии и Ираке.

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#вертолёты
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#база
#ракеты
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TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии
Известную американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии
08 февраля 2024, 06:33

Фото: istockphoto/Asian

Американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии из-за предполагаемого передозировки наркотиками, сообщает TMZ.
В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии, где врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Известно, что Уиллис была доставлена в больницу из реабилитационного центра в Малибу, где многие звезды проходят лечение от различных зависимостей.

Ранее в схожих обстоятельствах умерла американская порноактриса Джесси Джейн в возрасте 44 лет. Причиной смерти было передозировка наркотиками.

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#сша
#врачи
#лечение
#звёзды
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На первом энергоблоке японской АЭС «Цурага» заметили дым
NHK: на первом энергоблоке японской АЭС «Цурага» заметили дым
08 февраля 2024, 03:40

Фото: istockphoto/Wlad74

Телеканал NHK сообщил о появлении дыма на японской атомной электростанции «Цуруга» утром в четверг.
Дым обнаружен в районе турбинного отсека первого энергоблока. Полиция и пожарная служба утверждают, что никто не пострадал.

На первом энергоблоке станции «Цуруга» с 2017 года проводятся работы по демонтажу реактора.

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#полиция
#аэс
#станции
#служба
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У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений
У берегов Камчатки за сутки произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5
08 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/SteveCollender

За прошедшие сутки у побережья Камчатки произошло пять землетрясений с магнитудой от 3,6 до 5,0, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН РИА Новости.
«Два землетрясения были зафиксированы у восточного побережья Камчатки с магнитудой 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, входящих в состав Камчатского края», — отметил собеседник.
Магнитуда землетрясений у Командорских островов составила от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта — села Никольское — составило от 35 до 50 километров.

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#землетрясение
#землетрясения
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Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли
Минздрав: двое из 18 пострадавших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье погибли
07 февраля 2024, 23:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье пострадали восемнадцать человек, из которых двое погибли, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Столкновение более чем сорока автомобилей произошло приблизительно в 14:40 в Ступинском районе Московской области. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Всего 18 человек получили ранения, двое из них скончались.

Медики предоставили амбулаторную помощь одиннадцати пострадавшим, пять человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По уточненной информации пресс-службы, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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#происшествия
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Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома
В Челябинске 15-летняя школьница выпала из окна 20-го этажа
07 февраля 2024, 22:41

Фото: istock / KrimKate

В Челябинске 15-летняя девочка выпала из квартиры на 20-м этаже многоэтажного здания в микрорайоне «Академ Riverside» на Университетской Набережной. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала очевидица, школьницу она заметила под окнами дома.

В настоящее время сотрудники МВВ проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Отмечается, что школьница не жила в том доме, из окна которого выпала. По предварительным данным, она приходила в гости к кому-то из знакомых.

Известно, что девочка росла в благополучной семье.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудники
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#девочка
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#школьница
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В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды
Shot: 80-летняя жительница Москвы оказалась в реанимации с ожогами из-за халата
07 февраля 2024, 22:17

Фото: istock / DarthArt

В Москве 80-летняя пенсионерка попала в реанимацию с ожогами 90% тела после загоревшегося на ней халата. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, москвичка готовила еду на кухне в квартире на Симферопольском проезде. В какой-то момент она слишком близко подошла к плите случайно задела конфорку халатом. Изделие моментально загорелось. Пенсионерка попыталась потушить одежду, но ничего не вышло. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Спасатели выбили дверь и обнаружили, что огонь охватил мебель на кухне и коридоре. Женщина к тому моменту получила 90 процентов ожогов тела. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, за ее жизнь бороться медики.

Ранее причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мчс
#пенсионерка
#медики
#пожар
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