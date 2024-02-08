В огненном ДТП в Волгоградской области погиб водитель

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В аварии с тремя автомобилями в Волгоградской области погиб водитель, об этом сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на 490-м км трассы Р-228 в Волгоградской области.
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком Renault и легковым автомобилем. В результате столкновения, Renault воспламенился, водитель погиб на месте происшествия. Ещё три участника ДТП госпитализированы в больницу с ранениями.
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«В результате ДТП произошло воспламенение горюче-смазочных материалов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. На участке сотрудниками полиции организовано реверсивное движение», — уточнили в ГУ МЧС.
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Евгения Парфентьева