70-летний житель Подмосковья выстрелил соседу в спину из ружья

18 августа 2026, 12:42

Фото: Istock/IndiaUniform

В подмосковном Солнечногорске 70-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в спину соседу. Как сообщает ГСУ СК РФ по области, инцидент произошёл в ночь на 18 августа в посёлке Смирновка на фоне конфликта между мужчинами.