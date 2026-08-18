70-летний житель Подмосковья выстрелил соседу в спину из ружья
В подмосковном Солнечногорске 70-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в спину соседу. Как сообщает ГСУ СК РФ по области, инцидент произошёл в ночь на 18 августа в посёлке Смирновка на фоне конфликта между мужчинами.
От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый самостоятельно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования. В региональном управлении СК уточнили, что на допросе обвиняемый признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения для фигуранта дела.
Читайте также: