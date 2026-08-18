В Петербурге 21-летний студент-иностранец избил юношу у бара
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего учащегося из другой страны. Как сообщает УМВД по городу и области, молодого человека подозревают в нападении на посетителя бара.
Установлено, что между парнями у одного из питейных заведений на проспекте Науки в Калининском районе ранним утром 15 августа вспыхнул конфликт. В процессе ссоры один из них получил серьёзную черепно-мозговую травму, после чего медики доставили его в больницу.
Оперативники определили вероятного виновника потасовки и 17 августа задержали юношу на Северном проспекте. В отношении иностранца правоохранители завели уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обстоятельства случившегося выясняются.
До этого в Выборгском районе города пьяный петербуржец избил прохожего и угрожал ему ножом. Причиной нападения стал «неправильный взгляд» потерпевшего.
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