В Петербурге 21-летний студент-иностранец избил юношу у бара

18 августа 2026, 12:03

В Санкт-Петербурге иностранца задержали по делу об избиении посетителя бара

Фото: Istock/globalmoments

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего учащегося из другой страны. Как сообщает УМВД по городу и области, молодого человека подозревают в нападении на посетителя бара.