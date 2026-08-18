В Уфе выпускница школы отдала мошенникам 6 млн из сбережений отца и криптовалюту

18 августа 2026, 11:53

В Уфе аферисты обвинили 18-летнюю девушку в госизмене и забрали у неё 8 млн

Фото: Istock/Diy13

Выпускница школы из Уфы перевела мошенникам более восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.