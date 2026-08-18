В Уфе выпускница школы отдала мошенникам 6 млн из сбережений отца и криптовалюту
Выпускница школы из Уфы перевела мошенникам более восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Неизвестные связались с 18-летней девушкой и заявили, что ей пришёл товар, для получения которого нужно продиктовать код из сообщения.
Затем лжепредставители Центробанка рассказали о взломе её счетов и потребовали перевести все средства на специальную ячейку, при этом запретив обсуждать ситуацию с близкими.
Сначала пострадавшая отдала мошенникам 145 тысяч рублей из личных сбережений. После этого аферисты, представившись сотрудниками ФСБ, обвинили девушку в поддержке недружественной страны. Чтобы избежать уголовного дела, она оформила кредит на 200 тысяч рублей и перевела эти деньги злоумышленникам.
Позже выпускница передала аферистам более шести миллионов рублей из отцовских накоплений и криптовалюту на сумму 1,5 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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