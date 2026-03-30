81-летняя москвичка едва не лишилась 25 млн рублей из-за лжеполицейских
В Москве сотрудники правоохранительных органов спасли 81-летнюю пенсионерку от потери накоплений. Подробности сообщает глава пресс-службы МВД России Ирина Волк.
Мошенники позвонили пожилой женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Под ложными предлогами они убедили пенсионерку снять все сбережения и передать их соучастнику, который выполнял роль курьера.
Жительница столицы отдала приехавшему мужчине 25 миллионов рублей. Полицейские узнали о происходящем и задержали курьера в Оружейном переулке. Правоохранители изъяли все деньги в полном объёме.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отправил его под стражу. Пенсионерка поблагодарила полицейских за помощь.
