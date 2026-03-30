В Ленобласти задержали двух женщин за незаконные услуги
В Ленинградской области двух женщин подозревают в организации незаконной миграции. Они помогли легализовать сотню иностранных граждан через фиктивную регистрацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, пишет РИА Новости.
Сотрудники полиции во Всеволожском районе выявили преступную схему. Мигранты получали регистрацию в квартире на Колтушском шоссе, но не жили там. Имущество принадлежит ранее судимой местной жительнице.
Поиском клиентов занималась менеджер центра международного сотрудничества. Иностранцы обращались к ней за юридическими консультациями. За услуги по оформлению документов она брала с каждого около пяти тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Суд избрал для юрисконсульта меру пресечения в виде запрета определённых действий.
