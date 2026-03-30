В Ленобласти задержали двух женщин за незаконные услуги

30 марта 2026, 11:42

В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации сотни мигрантов

В Ленинградской области двух женщин подозревают в организации незаконной миграции. Они помогли легализовать сотню иностранных граждан через фиктивную регистрацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, пишет РИА Новости.