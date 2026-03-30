В Волгограде школьники напали на девочку и толкнули её под машину из-за слухов
В Волгограде компания школьников напала на девятилетнюю девочку. Об этом сообщает издание V1.ru.
Мать пострадавшего ребёнка рассказала, что обычно дочь звонила ей каждые 30 минут, но в тот день не выходила на связь два часа. Когда же она подняла трубку, то сообщила, что гуляла в Нарвском массиве.
В какой-то момент там к ней начали приставать младшеклассники. Девочка раньше видела их, но не была знакома. Она попыталась уйти, но школьники проявили агрессию: стали закидывать ребёнка песком и плевать в неё.
По дороге домой потерпевшая сказала, что кто-то из мальчиков толкал её под машину. Женщина выяснила: другая девочка рассказала школьникам, что пострадавшая якобы ударила какую-то бабушку. Мать обратилась в полицию, сотрудники проводят проверку.
