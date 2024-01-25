9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире

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Во Франции 9-летний мальчик, брошенный матерью, в течение 2 лет выживал в арендованной квартире, после того как мать оставила его одного.
NDTV сообщает, что в Нерсаке 9-летний школьник 2 года жил один. Он самостоятельно ходил в школу и хорошо учился. Мальчик ел консервы и продукты, которые воровал в супермаркетах.
О том, что мальчика бросила мать, стало известно, когда он поделился этим с одноклассником.
39-летнюю женщину нашли и арестовали. Оказалось, что она жила в соседнем городе с мужчиной, очень редко навещала сына и платила за съёмную квартиру, в которой жил ребёнок. Суд назначил француженке наказание в виде полутора лет лишения свободы.
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О том, что мальчика бросила мать, стало известно, когда он поделился этим с одноклассником.
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Мария Фирсова