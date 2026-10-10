Администратор решила «занять» денег у врача-стоматолога и попалась
В Твери 31-летнюю сотрудницу частной медицинской клиники подозревают в трех эпизодах хищения денежных средств у врача-стоматолога. Личность женщины установили сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
По данным ведомства, подозреваемая работала администратором и имела доступ к помещению, где сотрудники оставляли одежду и личные вещи. В течение нескольких месяцев женщина трижды забирала деньги из сумки и кармана брюк врача, которые находились в шкафу.
На допросе фигурантка признала вину и пояснила, что потратила похищенные средства на личные нужды. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемая находится под обязательством о явке. Ведется следствие.
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