Администратор решила «занять» денег у врача-стоматолога и попалась

10 октября 2026, 21:52

В Твери администратора частной стоматологии заподозрили в краже денег у доктора

Фото: istockphoto/blinow61

В Твери 31-летнюю сотрудницу частной медицинской клиники подозревают в трех эпизодах хищения денежных средств у врача-стоматолога. Личность женщины установили сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.