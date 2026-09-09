Внучка украла больше 250 тысяч рублей у бабушки с дедушкой и оказалась в полиции вопреки ожиданиям
SCMP: В Китае внучку приговорили к полугоду тюрьмы за кражу у бабушки с дедушкой
В китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе пожилая супружеская пара обратилась в полицию с заявлением на собственную внучку, которая без их ведома похитила из дома около 257 тысяч рублей и золотой браслет. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел, когда женщина по фамилии Чэнь воспользовалась тем, что ее дедушка спал. Она вынесла наличные и ювелирное изделие, после чего продала браслет, а все вырученные средства полностью потратила. В суде внучка настаивала на том, что ее действия не должны квалифицироваться как уголовное преступление, поскольку имущество принадлежало близким родственникам.
«Это деньги моих бабушки и дедушки. Они простят меня и не станут привлекать к ответственности. Это семейное дело», — заявила она.Однако пожилые родственники отказались идти на примирение. Как выяснилось, девушка и раньше брала из дома ценные вещи без спроса, при этом каждый раз масштаб хищений возрастал. Супруги приняли решение обратиться в правоохранительные органы в надежде, что это поможет внучке осознать серьезность своих поступков и изменить поведение. Суд признал Чэнь виновной в краже и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы.