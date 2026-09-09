Внучка украла больше 250 тысяч рублей у бабушки с дедушкой и оказалась в полиции вопреки ожиданиям

09 сентября 2026, 12:57

SCMP: В Китае внучку приговорили к полугоду тюрьмы за кражу у бабушки с дедушкой

Фото: istockphoto/txking

В китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе пожилая супружеская пара обратилась в полицию с заявлением на собственную внучку, которая без их ведома похитила из дома около 257 тысяч рублей и золотой браслет. Об этом сообщает South China Morning Post.





Инцидент произошел, когда женщина по фамилии Чэнь воспользовалась тем, что ее дедушка спал. Она вынесла наличные и ювелирное изделие, после чего продала браслет, а все вырученные средства полностью потратила. В суде внучка настаивала на том, что ее действия не должны квалифицироваться как уголовное преступление, поскольку имущество принадлежало близким родственникам.





«Это деньги моих бабушки и дедушки. Они простят меня и не станут привлекать к ответственности. Это семейное дело», — заявила она.