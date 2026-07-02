В Ингушетии 28-летняя знакомая украла у пенсионера полмиллиона рублей

02 июля 2026, 10:56

Фото: iStock/PIKSEL

В Ингушетии 78-летний Имран познакомился с молодой женщиной на празднике у соседей и пригласил ее к себе домой на чай. Разница в возрасте между ними составила 50 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.