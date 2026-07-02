В Ингушетии 28-летняя знакомая украла у пенсионера полмиллиона рублей
В Ингушетии 78-летний Имран познакомился с молодой женщиной на празднике у соседей и пригласил ее к себе домой на чай. Разница в возрасте между ними составила 50 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Когда мужчине внезапно стало плохо и он потерял сознание, его гостья решила воспользоваться ситуацией в своих интересах. Пока пенсионер находился в беспомощном состоянии, женщина забрала из квартиры 500 тысяч рублей наличными. После этого, чтобы не вызвать подозрений, перед уходом она вызвала ему скорую помощь.
Позже выяснилось, что часть похищенных денег она успела потратить на личные покупки — в частности, на одежду и бытовую технику. Вскоре женщину задержали сотрудники полиции. Суд признал ее виновной, однако назначил наказание в виде условного срока.
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