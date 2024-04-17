Адвокат Кагарлицкого* сообщил об этапировании его подзащитного в колонию

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Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов.
Ерохов поделился, что в какую именно колонию этапируют Кагарлицкого* остается неизвестным.
Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы организует проверку высказываний телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов
Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы организует проверку высказываний телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова