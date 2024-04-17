Прокуратура Москвы проверит заявления ведущей Лазаревой* об ударах дронов ВСУ

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Прокуратура Москвы организует проверку высказываний телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах украинских дронов. Об этом в Telegram-канале написала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
В начале апреля Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова артистки на оправдание терроризма. Отмечается, что причиной проверки послужили «циничные комментарии» телеведущей по поводу атак по российским городам.
Напомним, с начала специальной военной операции Лазарева* не появлялась в РФ. Минюст внес Лазареву* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года.
Ранее сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал артистку на 40 тысяч рублей.
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*Признана иноагентом в РФ
Напомним, с начала специальной военной операции Лазарева* не появлялась в РФ. Минюст внес Лазареву* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года.
Ранее сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал артистку на 40 тысяч рублей.
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*Признана иноагентом в РФ
Екатерина Коршунова