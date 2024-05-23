Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей

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Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, по версии следствия, причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Примечательно, что Попов причастен к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены в рамках гуманитарной помощи в прошлом году. Отмечается, что следствие ходатайствует о Попова переводе из СИЗО под домашний арест.
Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.
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Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.
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Екатерина Коршунова