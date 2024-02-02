Адвоката Навального* Федулова объявили в розыск

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Адвоката, защищавшего интересы оппозиционного политика Алексея Навального* Александра Федулова объявили в розыск, соответствующая информация опубликована в базе МВД.
Как отмечено на сайте Министерства внутренних дел, Федулова разыскивают по уголовной статье.
Напомним, в октябре 2023 года были арестованы три адвоката Алексея Навального*. Всех их обвинили по статье об участии в деятельности экстремистского сообщества. Именно тогда Александр Федулов покинул территорию РФ.
Сегодня в базу розыска МВД внесли ещё одного адвоката Навального* — Ольгу Михайлову. 16 она сообщала в социальной сети, что вместе с дочерью проживает за границей.
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Напомним, в октябре 2023 года были арестованы три адвоката Алексея Навального*. Всех их обвинили по статье об участии в деятельности экстремистского сообщества. Именно тогда Александр Федулов покинул территорию РФ.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева