МВД: Адвоката Навального* Михайлову объявили в розыск

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Адвоката оппозиционного политика Алексей Навального* Ольгу Михайлову объявили в розыск по уголовной статье, соответствующая информация опубликована в базе МВД РФ.
«Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе Министерства внутренних дел.
Напомним, 16 января Михайлова написала в своей социальной сети, что её заочно обвинил по уголовной статье за участие в экстремистском сообществе. При этом, отметила юрист, сейчас она с дочерью проживает за границей.
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Евгения Парфентьева