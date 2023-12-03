AFP: Погибшим при нападении в Париже оказался турист из Германии

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Нападению на парижской набережной Гренель подверглись туристы, при этом погибший оказался гражданином Германии. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на слова министра внутренних дел Франции. Жеральд Дарманен сообщил, что в результате инцидента пострадало два человека
Как сообщало ранее издание Le Monde, нападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.
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