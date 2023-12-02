Украинец с ножом устроил дебош в электричке в Германии

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Гражданин Украины, вооружённый ножом, устроил дебош в электричке в Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что 47-летний украинец ехал в электричке до аэропорта Дрездена. Когда к нему подошёл проводник и потребовал предъявить проездной билет, мужчина начал вести себя агрессивно. Он оттолкнул прибывшего полицейского, из-за чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать перцовый баллончик. Но это лишь усугубило ситуацию: дебошир достал нож, порезал несколько сидений, разбил стеклянную дверь шкафчика с огнетушителем и забаррикадировался в туалете.
Чтобы задержать украинца полицейским пришлось вызвать спецназ. Прибывшие сотрудники взломали дверь и задержали дебошира.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Гражданин Украины обвиняется в оказании сопротивления представителям правоохранительных органов, противоправном проникновении на территорию и нанесении ущерба имуществу.
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Чтобы задержать украинца полицейским пришлось вызвать спецназ. Прибывшие сотрудники взломали дверь и задержали дебошира.
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Анастасия Чинкова