Айтишник дважды победил рак и пережил COVID-19, но погиб на американских горках
В американском парке развлечений Six Flags Over Georgia произошел смертельный инцидент. 42-летний Хассан Карим, IT-специалист и отец двоих детей, погиб, выпав из кабинки аттракциона «Голиаф», на котором катался вместе с сыном. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, мужчину выбросило из сиденья на большой высоте. При падении он несколько раз ударился о конструкцию аттракциона. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Несколько других посетителей также пострадали, их доставили в больницу.
Очевидцы происшествия позже рассказали, что перед трагическим заездом фиксаторы сидений издавали странные щелчки. По их словам, сотрудники парка несколько раз проверяли их перед запуском.
Известно, что Хассан Карим дважды победил рак и пережил COVID-19. Всего за три недели до трагедии он вместе с десятилетней падчерицей попал в автомобильную аварию, но тогда оба остались невредимыми.
Родственники погибшего требуют полного расследования и ответов на вопрос, как подобное могло произойти на аттракционе, который считается самым высоким в штате Джорджия. После инцидента администрация Six Flags временно закрыла «Голиафа», а также еще девять американских горок в различных парках США и Канады из соображений безопасности.
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