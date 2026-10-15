Айтишник дважды победил рак и пережил COVID-19, но погиб на американских горках

15 октября 2026, 16:42

В США дважды победивший рак мужчина вылетел с американских горок и погиб

Фото: istockphoto/chris-mueller

В американском парке развлечений Six Flags Over Georgia произошел смертельный инцидент. 42-летний Хассан Карим, IT-специалист и отец двоих детей, погиб, выпав из кабинки аттракциона «Голиаф», на котором катался вместе с сыном. Об этом сообщает Daily Mail.