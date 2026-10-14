Работник парка аттракционов насиловал маленьких девочек

14 октября 2026, 16:40

Работник парка аттракционов приставал к девочкам младше 13 лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

24-летний житель Бирмингема Джозеф Люк Хаммонд, работавший оператором аттракционов в семейном тематическом парке Drayton Manor в Стаффордшире, признал вину в сексуализированном насилии в отношении 19 девочек младше 13 лет. Об этом сообщает газета Metro.