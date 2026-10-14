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Работник парка аттракционов насиловал маленьких девочек

Работник парка аттракционов приставал к девочкам младше 13 лет
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

24-летний житель Бирмингема Джозеф Люк Хаммонд, работавший оператором аттракционов в семейном тематическом парке Drayton Manor в Стаффордшире, признал вину в сексуализированном насилии в отношении 19 девочек младше 13 лет. Об этом сообщает газета Metro.



По данным издания, преступления совершались в период с марта по август 2024 года. В августе одна из маленьких посетительниц рассказала родителям, что сотрудник парка прикасался к ней неподобающим образом.

Администрация Drayton Manor проверила записи камер видеонаблюдения и незамедлительно отстранила Хаммонда от работы, после чего на место вызвали полицию. В тот же день мужчину задержали.

В ходе расследования правоохранительные органы установили 19 пострадавших от действий Хаммонда. 12 октября в суде Стаффорда он признал себя виновным по всем эпизодам. Приговор вынесут 11 декабря, до этого момента обвиняемый остается под залогом. Какое именно наказание грозит британцу, не уточняется.

Никита Кротов

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