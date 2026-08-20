В Барнауле аттракцион с двумя детьми упал с платформы
В Алтайском крае аттракцион с двумя детьми внутри упал с платформы вниз. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло в парке развлечений в Барнауле. Во время работы аттракциона «Ассорти» отсоединилась чаша, в которой находились мальчики двух и одиннадцати лет.
После инцидента пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Надзорный орган организовал проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований закона в области эксплуатации аттракциона.
Ранее сообщалось, что посещение парка развлечений в Республике Алтай закончилось для молодого человека госпитализацией. Инцидент произошел на экстремальном аттракционе, который сначала поднимается ввысь, а затем резко опускается вниз. В процессе движения кресла вращаются и переворачиваются.
Молодой человек хорошо чувствовал себя во время катания, но в конце сеанса его состояние ухудшилось, и он потерял сознание. Сотрудники аттракциона, заметив это, немедленно остановили карусель и начали оказывать пострадавшему первую помощь. После этого на место прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала парня.
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