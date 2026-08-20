В Барнауле аттракцион с двумя детьми упал с платформы

20 августа 2026, 11:55

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

В Алтайском крае аттракцион с двумя детьми внутри упал с платформы вниз. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.