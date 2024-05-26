Актер из сериала «След» погиб в результате автокатастрофы

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Польский актер Мацей Люсня, исполнитель роли в адаптации российского сериала «След», погиб в результате автокатастрофы, передает Viva.pl.
По имеющимся данным, авария произошла во время поездки актера на съемочную площадку. Ему было 55 лет.
Люсня окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году. После института работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года перебрался в театр «Комедия».
Ранее стало известно о смерти Тристана Саралидзе, исполнившего роль в фильме «Покаяние».
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Люсня окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году. После института работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года перебрался в театр «Комедия».
Ранее стало известно о смерти Тристана Саралидзе, исполнившего роль в фильме «Покаяние».
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Александр Климов