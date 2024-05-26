Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Актер из сериала «След» погиб в результате автокатастрофы

Актер из сериала «След» погиб в результате автокатастрофы

26 мая 2024, 06:46
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

Польский актер Мацей Люсня, исполнитель роли в адаптации российского сериала «След», погиб в результате автокатастрофы, передает Viva.pl.
По имеющимся данным, авария произошла во время поездки актера на съемочную площадку. Ему было 55 лет.

Люсня окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году. После института работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года перебрался в театр «Комедия».



Ранее стало известно о смерти Тристана Саралидзе, исполнившего роль в фильме «Покаяние».

Читайте также:

Скончался актёр Хилл, исполнивший роль героического капитана в фильме «Титаник»

Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе

Умер актёр «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко
#актёр
#дтп
#сериал
#авария
В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов из-за пожара
26 мая 2024, 05:41

Фото: iStock/TonyFuse

В Бурятии введен полный запрет на посещение гражданами леса, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) в своем Telegram-канале.
Уточняется, что такое решение было принято 26 мая Оперативным штабом по охране лесов от пожаров в Бурятии.

«Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии, в 2024 году возникло по вине местного населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ситуация с лесными пожарами в регионе России улучшается: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей понять и отнестись к этому решению с пониманием.

Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани высокая пожароопасность четвертого класса.

Читайте также:

В Подмосковье произошел мощный пожар

В Удмуртии произошел сильный пожар

В российском регионе начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА
#пожар
#бурятия
#россия
#лес
#запрет
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польская военная авиация поднята в небо из-за активности России
Times of Ukraine: польские военные подняли авиацию в небо из-за действий России
26 мая 2024, 05:29

Фото: iStock/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Польши снова подняли самолеты в воздух из-за российской активности на Украине, сообщает издание The Times of Ukraine в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.
Отмечается, что польские военные приняли такое решение ради безопасности воздушного пространства государства.

Ранее, в конце апреля, Польша также подняла в воздух истребители из-за действий российской дальней авиации.

До этого министр иностранных дел Польши заявил, что Западу было бы полезно разместить свою систему противоракетной обороны (ПВО) ближе к российскому Калининграду. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

Читайте также:

Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины

Россия и Польша договорились о транзите казахстанской нефти в Германию

Польша призвала страны Европы к ужесточению условий для украинцев
#польша
#россия
#украина
#авиация
#калининград
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Южно-Китайском море обнаружили легендарную подлодку ВМС США
26 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/Michael Stifter

В Южно-Китайском море была обнаружена одна из легендарных подводных лодок ВМС США времен Второй Мировой войны. Передает отдел археологии Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), сообщает Business Insider.
Речь идет о подводной лодке USS Harder, затонувшей в 1944 году. Она была найдена на глубине около 1140 метров у японского острова Окинава. За исключением боевой рубки, корабль в основном цел.

Субмарина была обнаружена участниками проекта Lost 52, которые искали и увековечили память обо всех 52 американских подводных лодках, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовались продукты современной подводной роботоетхники.

Ранее у берегов Сахалина была сфотографирована затонувшая американская подводная лодка Wahoo. Специалисты Русского географического общества вместе с представителями общественности фонда «Люди мира» погрузились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская подводная лодка Wahoo.

Читайте также:

Spiegel: В ставке Гитлера на территории Польши археологи нашли пять скелетов

На дне Балтийского моря археологи нашли стену времён каменного века

Археологи нашли доспехи XIV века в Швейцарии
#сша
#япония
#археология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье произошел мощный пожар
В Подольске произошло возгорание на складе газовых баллонов
26 мая 2024, 01:31

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковном Подольске произошел крупный пожар, передает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, до этого в городе произошел взрыв. Отмечается, что дым от пожара виден на несколько километров. По предварительным данным, огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами. Причина пожара до сих пор неизвестна, и на место происшествия прибыли пожарные.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения опоры электропередач из-за порывов ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.

Читайте также:

В Твери сотрудники МЧС потушили пожар в мусороперерабатывающем цехе

Пожар в электричке на станции Поварово потушили на площади 140 кв. метров

В Удмуртии произошел сильный пожар
#пожар
#подмосковье
#подольск
#склад
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ
Гладков: в результате обстрела ВСУ пострадали четыре человека
26 мая 2024, 01:07

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре человека получили ранения, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что у двоих мужчин черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Женщина также была ранена, у нее осколочные ранения нижней левой конечности.

«Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», – написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что действующая ПВО уничтожила в Белгородской области противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Читайте также:

Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области

В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов

Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области
#белгородская область
#обстрел
#ракетный удар
#рсзо
#пво
#всу
#украина
#губернатор
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили из полиции
26 мая 2024, 00:57

Фото: iStock/artolympic

Нидерландская полиция освободила тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, которая ранее была задержана в аэропорту Амстердама, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что после уплаты штрафа правоохранительные органы отпустили артистку около 21:00 по местному времени. Сумма штрафа не раскрывается.

Ранее в сети было опубликовано видео задержания Никки Минаж. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. Позже Минаж пожаловалась, что полиция помешала ей провести выступление в Нидерландах, и обыскала ее вещи.

Читайте также:

Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс

Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ

Выступление Урганта исключили из программы вечера памяти Окуджавы
#артист
#рэп
#задержание
#наркотики
#нидерланды
#полиция
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области
25 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/vadimrysev

В ходе выполнения задачи система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО)RM-70 Vamprie в Белгородской области. Об этом говорится в Telegraь-канале Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве заявило, что Украина выпустила снаряды и ракеты около 22:30 по московскому времени.

В ночь на 25 мая в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. В городе и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

Читайте также:

В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов

Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области

ПВО сбила 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
#рсзо
#украина
#белгородская область
#ракетная опасность
#снаряд
#пво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом
25 мая 2024, 22:38

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в районе 19:00 мск. 22-летний водитель ехал на большой скорости по улице и, вероятно, не справившись с управлением, врезался в дорожный знак. Автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент проходили ребёнок и взрослый человек. Сбив их, он влетел в фасад многоэтажного жилого дома.

Ребёнок с множественными травмами был доставлен в больницу.

Полиция займётся выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Местные жители сообщили изданию, что водитель на этой машине часто дрифтует на дорогах города, не соблюдает ПДД. По их словам, накануне он чуть не сбил пешеходов на одной из улиц Курска.

Читайте также:

Три человека погибли при столкновении двух мотоциклов в Татарстане

В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой из-за девушки

Стрелок, открывший огонь по полицейским в Петербурге, нейтрализован в ходе штурма
#курская область
#дтп
#автомобиль
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой из-за девушки
25 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске группа молодых людей устроила драку со стрельбой. Причиной конфликта могла стать девушка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как парни дерутся, а на фоне слышны звуки выстрелов.

Начальник управления полиции взял выяснение обстоятельств инцидента под собственный контроль. Все участники драки установлены и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранения. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали его в квартире, где он забаррикадировался после совершения преступления.

Читайте также:

Три человека погибли при столкновении двух мотоциклов в Татарстане

Стрелок, открывший огонь по полицейским в Петербурге, нейтрализован в ходе штурма

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Краснодаре школьников
#челябинск
#стрельба
#драка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф