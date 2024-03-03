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Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена

03 марта 2024, 10:35
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена, преступники ликвидированы, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Напомним, вечером 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир боевиков, которые намеревались совершить теракты на территории региона. Преступники дали отпор силовикам, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, район оцепили.

Как сообщает «Военная хроника», активная фаза режима КТО в республике была приостановлена. Пятерых боевиков успешно ликвидировали.


По сообщения Минздрава республики, никто из гражданских не пострадал. Жертв среди силовиков также нет.

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В сети появились кадры перестрелки с боевиками в Карабулаке
#террористы
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В Ингушском Карабулаке нейтрализуют боевиков
03 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/irontrybex

В городе Карабулак Республики Ингушетия продолжается режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обнаружением группы боевиков, готовивших резонансные террористические акты. Об этом пишет ТАСС.
По сообщению источника в силовых структурах региона, активные мероприятия по нейтрализации боевиков продолжаются. Режим КТО действует на территории четырех улиц: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Региональный минздрав опроверг в Telegram фейки о наличии жертв в результате проводимой операции.

«В связи с распространением недостоверной информации о жертвах в результате контртеррористической операции на территории города Карабулак министерство здравоохранения сообщает об отсутствии подтвержденных случаев пострадавших», — говорится в сообщении ведомства
По сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), во время оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых домов Карабулака силовики обнаружили группу бандитов, которые открыли огонь при попытке задержания. В ходе операции правоохранительные органы предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности мирного населения и предотвращению террористических актов.

Власти республики призвали жителей города соблюдать режим КТО, не выходить на улицу и быть бдительными. Любую подозрительную информацию необходимо сообщать в правоохранительные органы. Ситуация в Карабулаке находится под контролем силовых структур. Операция продолжается, и правоохранительные органы делают все возможное для нейтрализации боевиков и обеспечения безопасности граждан.

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#операция
#фейки
#режим
#террористы
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В сети появились кадры перестрелки с боевиками в Карабулаке
03 марта 2024, 10:17

Фото: istockphoto / RamonCast

Телеграм-канал «Readovka» опубликовал кадры из Карабалука, где в эти мгновения продолжаются мероприятия в рамках КТО.
На видео слышно, как на территории Карабалуки происходит стрельба.




В Карабалуке в Ингушетии продолжается режим контртеррористической операции . В настоящий момент на некоторых улицах происходит стрельба. Дорога к местам, где проходит работа силовиков перегорожена, чтобы мирные жители не зашли на территорию огня. При этом, случайный прохожий погиб во время перестрелки с террористами. Личность мужчины пока неизвестна.

Всю ночь в городе шли мероприятия по устранению боевиков — они пытались сбежать через окно, но план провалился. Известно, что двоих террористов ликвидировали.

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Случайный прохожий погиб в ходе перестрелки с боевиками в Карабулаке
03 марта 2024, 09:49

Фото: iStock/gorodenkoff

При перестрелке боевиков в Карабулаке погиб случайный прохожий, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, около 19:00 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в НАК, силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир банду преступников, которые планировали совершить теракты. Бандиты оказали сопротивление правоохранителям, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов эвакуировали, район, в котором идут бои, оцеплен.

Как сообщает Baza, один случайный прохожий, всё же был застрелен. Личность мужчины устанавливается.

Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили трое силовиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Бандиты напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных
03 марта 2024, 09:40

Фото: istockphoto / OlFedv

В столице Гаити Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных, передает местное издание Gazette Haiti.
Уточняется, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

Инцидент произошел, когда в государстве отсутствовал премьер-министр. В это время Ариэль Анри был в Кении, где добился соглашения о направлении миротворческого контингента в Гаити для борьбы с преступными группировками.

По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

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#преступники
#инцидент
#тюрьма
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В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки
СК по Иркутской области возбудил дело после нападения бродячей собаки на ребенка
03 марта 2024, 09:18

Фото: istockphoto / YuriyGreen

На восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области напала бездомная собака. Об инциденте сообщило следственное управление СК по региону.
Нападение произошло возле одной из школ. Бродячее животное набросилось на ребенка и укусило его за ногу. Одноклассники мальчика вовремя среагировали и спугнули собаку. Мама пострадавшего своевременно отвезла мальчика в больницу.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося, дадут оценку деятельности лиц, ответственных за отлов и содержание бесхозных животных.

В России главы регионов борются с проблемой бездомных собак и законами, разрешающими эвтаназию опасных животных.

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Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности.

SHOT: Жители Крыма сообщают о серии взрывов в районе Феодосии.

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#животное
#нападение
#уголовное
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Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности
03 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/simpson33

В Московской области школьник сильно ранил друга, приревновав его к девочке, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 13-летний подросток из деревни Доброволец Талдомского городского округа позвал своего друга на улицу. Как оказалось, у него назрели серьёзный вопросы к товарищу после того, как он погулял с их общей знакомой.

Разгневанный подросток набросился на ничего не подозревающего одноклассника. Он избил парня гантелей и изрезал ножом. Израненного друга школьник бросил на улице и ушёл. Пострадавшему помогли случайные прохожие.

В больнице у парня диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. К счастью, все ранения оказались непроникающими.

По факту случившегося полицейские инициировали проверку.

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#подмосковье
#избиение
#подростки
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SHOT: Жители Крыма сообщают о серии взрывов в районе Феодосии
03 марта 2024, 03:11

Фото: iStock/Natalia_Garmasheva

Жители Крыма сообщили о мощных взрывах над Феодосией. По предварительным данным, там сработала ПВО, написал Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через какое-то время раздались ещë несколько взрывов. Жители ряда феодосийских города сообщают, что в их домах содрогнулись стëкла, а во дворах сработали сигнализации у машин.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ заметили СВУ при проведении досмотра машины на контрольно-пропускном пункте «Джанкой». Машину в экстренном порядке переправили в безопасное место, после чего специалисты-взрывотехники приступили к операции по разминированию автомобиля и обезвреживанию СВУ.

По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины.

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#крым
#взрывы
#пво
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Ракетная опасность объявлена в двух районах Белгородской области
03 марта 2024, 01:55

Фото: iStock/dk_photos

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгород
#опасность
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WSJ: Бушующий в Техасе лесной пожар вошёл в число крупнейших в истории США
03 марта 2024, 01:36

Фото: iStock/Andrii_Chagovets

Масштабные лесные пожары охватили американский штат Техас — огонь уже уничтожил больше полумиллиона га растительности. Один из пожаров уже стал крупнейшим за всю историю штата и одним из самых крупных в истории США за всю историю наблюдений.
Ещё в последний день зимы, 29 февраля, пожарная служба Техаса сообщила в социальной сети X, ​что пожар Smokehouse Creek в округе Хатчинсон бушует уже на площади в 435 тысяч гектаров, 424 тысячи из которых уже выгорело. В тот же день стало известно, что пламя перекинулось и на территорию соседнего штата — Оклахомы.

За время пожара погибли как минимум двое жителей ​Техаса. Но гораздо большей проблемой для «штата одинокой звезды» может стать гибель десятков тысяч голов крупного рогатого скота.

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#сша
#лесные пожары
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