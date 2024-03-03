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Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена, преступники ликвидированы, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Напомним, вечером 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир боевиков, которые намеревались совершить теракты на территории региона. Преступники дали отпор силовикам, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, район оцепили.
Как сообщает «Военная хроника», активная фаза режима КТО в республике была приостановлена. Пятерых боевиков успешно ликвидировали.
По сообщения Минздрава республики, никто из гражданских не пострадал. Жертв среди силовиков также нет.
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Как сообщает «Военная хроника», активная фаза режима КТО в республике была приостановлена. Пятерых боевиков успешно ликвидировали.
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Евгения Парфентьева