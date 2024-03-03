Случайный прохожий погиб в ходе перестрелки с боевиками в Карабулаке

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При перестрелке боевиков в Карабулаке погиб случайный прохожий, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, около 19:00 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в НАК, силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир банду преступников, которые планировали совершить теракты. Бандиты оказали сопротивление правоохранителям, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов эвакуировали, район, в котором идут бои, оцеплен.
Как сообщает Baza, один случайный прохожий, всё же был застрелен. Личность мужчины устанавливается.
Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили трое силовиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Как сообщает Baza, один случайный прохожий, всё же был застрелен. Личность мужчины устанавливается.
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Евгения Парфентьева