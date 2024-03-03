В сети появились кадры перестрелки с боевиками в Карабулаке

Фото: istockphoto / RamonCast
Телеграм-канал «Readovka» опубликовал кадры из Карабалука, где в эти мгновения продолжаются мероприятия в рамках КТО.
На видео слышно, как на территории Карабалуки происходит стрельба.
В Карабалуке в Ингушетии продолжается режим контртеррористической операции . В настоящий момент на некоторых улицах происходит стрельба. Дорога к местам, где проходит работа силовиков перегорожена, чтобы мирные жители не зашли на территорию огня. При этом, случайный прохожий погиб во время перестрелки с террористами. Личность мужчины пока неизвестна.
Всю ночь в городе шли мероприятия по устранению боевиков — они пытались сбежать через окно, но план провалился. Известно, что двоих террористов ликвидировали.
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В Карабалуке в Ингушетии продолжается режим контртеррористической операции . В настоящий момент на некоторых улицах происходит стрельба. Дорога к местам, где проходит работа силовиков перегорожена, чтобы мирные жители не зашли на территорию огня. При этом, случайный прохожий погиб во время перестрелки с террористами. Личность мужчины пока неизвестна.
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Дана Игумнова