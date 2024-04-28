Акционер крупного уральского банка погиб при невыясненных обстоятельствах

Фото: iStock/jorgeantonio
Скончался акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь на источник в деловых кругах.
Отмечается, что Скубаков также являлся совладельцем ООО «СВ-Металл-Групп» и ООО «ПКФ «Орис».
Руководство УБРиР подтвердило смерть акционера и принесло соболезнования его родным и близким.
Как сообщили в банке, причины смерти связаны с личными обстоятельствами и никак не относятся к деятельности банка. При этом точная причина гибели не раскрывается.
Уточняется, что супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать с журналистами агентства гибель своего мужа, а также называть обстоятельства его скоропостижной смерти.
Читайте также:
Профессор МАРХИ умер после неудачного падения в московской клинике
Умер актёр «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко
Умер заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур
Руководство УБРиР подтвердило смерть акционера и принесло соболезнования его родным и близким.
Как сообщили в банке, причины смерти связаны с личными обстоятельствами и никак не относятся к деятельности банка. При этом точная причина гибели не раскрывается.
Уточняется, что супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать с журналистами агентства гибель своего мужа, а также называть обстоятельства его скоропостижной смерти.
Читайте также:
Профессор МАРХИ умер после неудачного падения в московской клинике
Умер актёр «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко
Умер заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур
Анастасия Чинкова